МИД РФ: Россия хочет найти предполагаемого шпиона ЦРУ Смоленкова через Интерпол

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заверила, что РФ хочет установить местоположение бывшего российского чиновника Олега Смоленкова, которого СМИ называют «наиболее высокопоставленным источником» ЦРУ среди российских властей.

«Гражданин России исчез на территории иностранного государства (по сообщениям СМИ, ЦРУ вывезло Смоленкова в США через Черногорию. — Прим. ред.) вместе со всей семьей. По этому факту в России сразу же <...> было возбуждено уголовное дело», — заявила на брифинге 12 сентября Захарова.

По ее словам, информация о Смоленкове будет запрошена у Вашингтона через Интерпол. Она также допустила, что появление этой истории в СМИ может быть связно с началом электоральной кампании в Америке.

При этом в списке разыскиваемых Интерполом лиц Олег Смоленков пока не значится.

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Ранее начальник Захаровой, министр иностранных дел России Сергей Лавров, заверил в том, что никогда не сталкивался с Олегом Смоленковым. Также он опроверг то, что Дональд Трамп якобы выдал секретную информацию, которая могла раскрыть шпиона ЦРУ.

Ранее телеканал CNN рассказал о вывозе из России агента ЦРУ из-за опасности его раскрытия после беспечного обращения Дональда Трампа с секретной информацией.

Президент США заявил, что ему ничего не известно об этой истории, а в ЦРУ описали выводы телеканала как «неточные». Чуть позже российские СМИ назвали имя предполагаемого шпиона. Им оказался Олег Смоленков, якобы работавший в администрации президента, посольстве в Вашингтоне и аппарате правительства.

В Кремле подтвердили работу Смоленкова в администрации президента. Коллега шпиона по работе в посольстве в Вашингтоне рассказал о том, что тот был завхозом и любил выпить.