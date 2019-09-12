Кандидаты в депутаты «Озеро Долгое» взяли ИКМО в осаду. Требуют показать пломбы на мешках с бюллетенями

Кандидаты в депутаты и члены избиркома муниципального образования "Озеро Долгое" заняли помещение комиссии с требованием предьявить мешки с бюллетенями, чтобы удостовериться - пакеты и пломбы в целости. Об этом 12 сентября с места событий сообщает корреспондент "Фонтанки".

В офисе ИКМО собралось порядка десяти человек, в числе которых кандидаты в депутаты от партий «Яблоко», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР, а также трое членов ИКМО с правом совещательного голоса, один с правом решающего. Кроме того, на месте сотрудники полиции, которые приехали по вызову кандидатов.

Собравшиеся требуют от председателя ИКМО Галины Светловой открыть помещение, где хранятся бюллетени, чтобы убедиться в целостности пломб на мешках с бюллетенями.

Дверь опечатана с указанием даты – 9 сентября, без уточнения времени. Хотя член с правом решающего голоса Валентина Озенко подтвердила, что ни 9, ни 10 сентября дверь не была опечатана. «Мы не опечатывали, там был свободный доступ», – подтвердила она.

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Оставаться в комиссии кандидаты намерены до тех пор, пока Светлова не позволит удостовериться, что бюллетени не трогали. Председатель ИКМО покинула помещение комиссии.

Напомним, МО «Озеро Долгое» оказалось одним из самых проблемных на минувших выборах. Результаты по нескольким участкам не вводили в ГАС «Выборы» больше суток. В итоге цифры на УИК №1814 и 1821 не совпадали с данными протоколов. Результаты выросли у единоросса Андрея Аникина, при этом потерял голоса кандидат от «Справедливой России» Алексей Захаренков. Затем ИКМО решила отменить результаты на УИК 1842, что позволило единороссу Евгению Тарунтаеву обойти яблочника Вячеслава Тутушкина.