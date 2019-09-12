Следы гигантской чайки в шасси самолёта привели из Москвы в Крым. Птица выжила

Столичный аэропорт Шереметьево опроверг столкновение птицы с самолетом, видео которого вчера, 11 сентября, распространили СМИ. Чайка действительно "бодалась" с авиалайнером, но не в Москве, а в Крыму.

Об этом «Фонтанке» рассказали 12 сентября в пресс-службе аэропорта Симферополя, подтвердив догадки о том, что видео снято у них.

Ранее в Шереметьево опровергли информацию журналистов о том, что ЧП случилось у них, призвав вглядеться в детали видео. Разметка, форма персонала и техника на ВПП в ролике отличаются от столичной. «В текущем году в аэропорту Шереметьево не было зафиксировано фактов столкновений воздушных судов с чайками», – говорится в сообщении аэрохаба.

В Крыму же уточнили, что видео было снято еще 2 сентября. В то время орнитологическая служба проводила мероприятия, чтобы пресечь полеты птиц, но одна из них, к несчастью, полетела прямо на лайнер. «Скорость руления самолета была не более 20 км/ч. Пролетая перед воздушным судном чайка застряла в передней стойке шасси. Воздушное судно не пострадало», – уточнили в пресс-службе.

Чайка, как рассказали в крымском аэропорту, осталась жива. Орнитологи вывезли ее подальше от режимного объекта и отпустили.