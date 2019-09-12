Ордер, строительная наука и крона по ГОСТу. Смольный рассказал, как петербуржцы могут посадить дерево

Посадить дерево в Петербурге не так легко, как кажется: желающим нужно согласовать действия с владельцами земли, изучить расположение инженерных коммуникаций и подобрать достаточно симметричное растение. Памятку для желающих 12 сентября на своём сайте разместил комитет по благоустройству.

Высадить деревья в городе получится только после согласования со структурами, которые содержат земельные участки: за зелёные зоны, бульвары и газоны, как правило, отвечает комитет по благоустройству, за бесхозяйные территории – районные администрации. Чтобы получить разрешение на посадку чего-нибудь во дворе, придётся идти в муниципалитет.

«Какое ведомство содержит участок, можно посмотреть в системе РГИС или уточнить в перечисленных ведомствах», – подчёркивают специалисты и отмечают, что такой официоз существует не просто так, а лишь потому, что в мегаполисах «действуют строгие строительные нормы». Высаживать растения необходимо на определённом растоянии от зданий и не над инженерными коммуникациями.

Для посадки даже одного дерева потребуется ордер Государственной административно-технической инспекции. Претендентам дополнить чем-нибудь ландшафт петербургских садов и парков придётся буквально обмерять саженцы и подбирать их по ГОСТу: чтобы крона была симметрична, а растение подходило под определение «3–5-й групп крупности» и достигало минимальной высоты в 3,5 метра.

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«Выращенный из желудя 15-сантиметровый дубок лучше посадить на дачном участке или на лесной опушке», – предупреждают горожан в ведомстве.

Чтобы подходящее растение всё-таки выжило, ему придётся подсыпать землю и полить, привязать к колышку и обвязать мешковиной в том месте, где верёвка обвивает ствол. Если учитывать все правила желания не возникает, но «свою» зелень всё-таки хочется, можно отследить месячники по благоустройству, которые проходят в октябре и апреле, и поучаствовать в них, предлагают чиновники.