«Наглая ложь». Власти Израиля отвергают обвинения в слежке за Дональдом Трампом в Вашингтоне

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла информацию о слежке за администрацией президента США. Якобы спецслужбы Израиля размещали вокруг Белого дома в Вашингтоне устройства наблюдения.

«Наглая ложь. Существует давняя договоренность и директива израильского правительства не участвовать в каких-либо разведывательных операциях в США. Эта директива соблюдается строго без исключения», – цитирует в четверг 12 сентября агентство «Интерфакс» заявление канцелярии Нетаньяху.

Ранее американское издание Politico опубликовало материал, где сообщается о подозрениях администрации США о том, что Израиль использует прослушивающие устройства около официальной резиденции президента США в американской столице. Подозрения основываются на заявлениях трех бывших представителей американских властей о слежке Израиля.

По данным анонимных источников, ФБР и ЦРУ якобы провели расследование и сделали вывод, что израильтяне причастны к слежке. Впрочем обе спецслужбы США ситуацию официально не комментируют. В администрации Дональда Трампа также «не комментируют вопросы, связанные с безопасностью или разведкой».

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Скандальные новости появились в день, когда премьер Израиля улетел на переговоры с лидером России Владимиром Путиным. Они проходят сегодня в Сочи.

«Это важная поездка в ответственный период, чтобы гарантировать безопасность Израиля в противовес попыткам Ирана и его сателлитов напасть на нас со стороны Сирии», – цитирует РИА Новости израильского лидера.

При этом Нетаньяху отметил, что возможная скорая встреча президентов США и Ирана, по некоторым данным, может состояться в ближайший месяц, она навряд ли приведёт к отказу от санкционного давления администрации Трампа на режим исламской республики.