Операция Петра Мамонова на сердце прошла успешно

Рок-музыканта Петра Мамонова прооперировали в Москве, хирургическое вмешательство кардиологов прошло успешно.

«Сегодня в Научно-практическом центре интервенционной кардиологии с 11 до 12.30 Петру Николаевичу провели операцию на сердце. Операция прошла очень успешно. Спасибо всем сопереживающим!» – такое сообщение появилось несколько минут назад в твиттере основателя группы «Звуки Му».

Актеру и музыканту предстояло тройное шунтирование, по словам супруги. Операцию Ольга Мамонова характеризовала как «тяжелую».

Это уже вторая операция на сердце Мамонова, который в августе перенес инфаркт.