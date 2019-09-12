Операция Петра Мамонова на сердце прошла успешно
Рок-музыканта Петра Мамонова прооперировали в Москве, хирургическое вмешательство кардиологов прошло успешно.
«Сегодня в Научно-практическом центре интервенционной кардиологии с 11 до 12.30 Петру Николаевичу провели операцию на сердце. Операция прошла очень успешно. Спасибо всем сопереживающим!» – такое сообщение появилось несколько минут назад в твиттере основателя группы «Звуки Му».
Актеру и музыканту предстояло тройное шунтирование, по словам супруги. Операцию Ольга Мамонова характеризовала как «тяжелую».
Это уже вторая операция на сердце Мамонова, который в августе перенес инфаркт.