«Петербургский метрополитен» отменил три своих закупки на 183 млн рублей, не дожидаясь антимонопольщиков

ГУП «Петербургский метрополитен» отменил закупки запчастей для подвижного состава. Любопытно, что на каждый из тендеров были поданы жалобы, рассмотрение которых должно было состояться 12 сентября в петербургском Управлении федеральной антимонопольной службы (УФАС).

Это «Фонтанке» подтвердили в УФАС. Члены комиссии антимонопольщиков узнали о том, что «Петербургский метрополитен» отменил 3 процедуры на сумму 183 млн рублей, уже на заседании, где должны были рассматриваться жалобы компании «Моспик». В УФАС заметили, что, не вывесив уведомление об отмене процедур, ГУП «Петербургский метрополитен» нарушил регламент и должным образом не оповестил стороны о событии. Казус в том, что проинформировать всех участников об отмене закупке подземка не могла, потому что все действия на электронной площадке приостановлены из-за жалобы.

За последние несколько месяцев компания «Моспик» подала уже больше десятка жалоб в УФАС на «Петербургский метрополитен». По её обращениям было аннулировано уже несколько закупок ГУПа на общую сумму чуть меньше 2 млрд рублей. «Фонтанка» писала о том, что госпредприятие готово покупать запчасти и комплектующие по ценам в 25 раз выше тех, по которым приобретают аналогичные товары их коллеги из Москвы. Тендеры с такими ценами на протяжении многих лет выигрывали одни и те же компании.