Путин отправился на встречу с Хабибом Нурмагомедовым в Дагестане

Президент Российской Федерации Владимир Путин собирается вновь встретиться с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Встреча должна произойти в Дагестане, откуда родом спортсмен и где сейчас находится сам глава государства, передает РИА Новости.

«Мне пора дальше, с Хабибом повидаюсь, поздравлю», — заявил Путин на встрече в дагестанском селе Ботлих с ополченцами, участвовавшими в борьбе с боевиками, напавшими на Дагестан в 1999 году.

Напомним, что президент уже встречался с Нурмагомедовым в октябре 2018 года, вскоре после победы Хабиба над ирландцем Конором Макгрегором.