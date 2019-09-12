Шогана ты моя, шогана. Петербургские таможенники изъяли полтонны санкционки

Петербургские таможенники изъяли на Парголовском посту полтонны сладостей, которые пытались ввезти в страну незаконно. 585 килограммов запрещёнки подвергнутся уничтожению.

Как сообщает пресс-служба СЗТУ 12 сентября, эксперты-криминалисты заключили, что в ёмкостях, изъятых на таможенном посту 9-го числа, находилась белая шогана. Это шоколадный крем, используемый кондитерами при приготовлении конфет, для глазирования изделий.

На таможне добавили, что сладкая продукция привезена из Германии и подпадает под действие указа президента о продуктовом эмбарго и постановления правительства.

При этом в Интернете с лёгкостью можно найти сайты, которые продают в оптовых объёмах тот самый немецкий крем шогана в Петербурге.