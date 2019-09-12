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Общество
12.09.2019 16:29
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Глава ДНР видит будущее республики как федерального округа в России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что перед ДНР стоит задача максимально интегрироваться в российское пространство, а в идеале — войти в состав России на правах федеративного округа. Слова Пушилина приводятся на его сайте.

«Перед нами стоит одна задача: максимальная интеграция в российское пространство. В идеале – войти в состав России на правах федеративного округа. Что у народа Донбасса не отнять, так это терпения», — сказал Пушилин.

По его словам, до указа президента России Владимира Путина об упрощенном получении российского гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР «настроения у людей были не такими оптимистичными».

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 1 мая глава государства еще одним указом предоставил право получения российского гражданства в упрощенном порядке для отдельных категорий граждан Украины.

В июле Владимир Путин своим указом распространил упрощение выдачи российских паспортов на всю Донецкую и Луганскую области Украины.

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