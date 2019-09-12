Спецусловия по ипотеке от банка-партнера для клиентов ГК «КВС»: ставка от 8,89% годовых

ГК «КВС»

«Альфа Банк» предлагает специальные условия оформления ипотеки для клиентов ГК «КВС» со сниженными ставками.

Кредит на квартиру можно оформить по ставке от 8,89% годовых при условии внесения первоначального взноса от 20%. В ассортименте предложений Банка есть также программа с минимальным первым взносом от 10%. Ставка для таких заемщиков составит от 9,79% годовых. Эта же ставка действует для покупателей, которые хотели бы оформить ипотеку по 2 документам. Первый взнос по данной программе начинается от 30%. Срок кредитования – от 3 до 30 лет. Сумма кредита – от 600 тыс рублей до 50 млн рублей. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться по тел. 8 800 2000-000.

«На сегодняшний день условия «Альфа Банка» – одни из наиболее привлекательных среди ипотечных предложений наших банков-партнеров. Кроме того, в качестве части первого взноса Банк принимает средства материнского капитала. Клиенту в данном случае нужно дополнительно внести лишь 5% собственных средств», – отмечает Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС».

Сегодня «Альфа-Банком» аккредитованы все жилые комплексы ГК «КВС» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Специальные условия кредитования действуют от 12 сентября до 30 сентября 2019 года.

АО «Альфа-Банк» Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015г.

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