Нацполиция Украины: разоружили три добровольческих батальона

Три добровольческих батальона в Донбассе, которые воевали на стороне официального Киева, сдали свое оружие Национальной полиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Издание «Страна.ua» пишет, что это показательная акция, заготовленная специально перед встречей лидеров «нормандского формата». Согласно Минским договоренностям, из Донбасса должны быть выведены незаконные вооруженными формирования. В частности, Москва под этим понятием подразумевает украинские добровольческие батальоны, которые не имеют отношения к официальным вооруженным силам Украины, отмечает издание.

«Батальоны считаются в Москве, "ДНР" и "ЛНР" одним из основных факторов, который перевел войну в кровавую и затяжную. И показательное их разоружение может добавить очков Зеленскому при подготовке встречи с Путиным в рамках нормандской четверки», — говорится в материале.

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Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов участвовать во встрече в «нормандском формате» уже в сентябре. Канцлер ФРГ Ангела Меркель накануне подтвердила, что «четверка» соберется в ближайшие недели.

«Нормандская четверка» — группа лидеров четырех стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию ситуации на востоке Украины.