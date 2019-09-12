На дамбе фура укоротила скорую и ушла в отбойник. Пострадали водитель и врач

Аварии с «каршерингом, который смог» и с каретой скорой помощи на КАД разделяют пять минут. Второе (а по хронологии первое) оказалось более серьёзным.

По предварительным данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 11:55 на 20-м километре внешнего кольца, в районе Кронштадта, грузовик ДАФ наехал на автомобиль скорой помощи. Водитель скорой и врач получили травмы средней степени тяжести.

Как «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ФКП «Дирекция КЗС СПб Минстроя России», предварительно, двое пострадавших доставлены в одну из больниц Петербурга. Повреждено около 40 метров барьерного ограждения. Скорая эвакуирована. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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В ДТП с участием трёх автомобилей в 12 часов на 55-м километре внутреннего кольца (в этом месте был паровозик с каршеринговым «Рено»), по данным УГИБДД, никто не пострадал.

Напомним, 10 сентября на Дороге жизни во Всеволожске «девятка» опрокинула скорую. Пострадали пять человек.