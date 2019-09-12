Седьмой участок М-11 обслужит 60 единиц техники

фото предоставлено компанией "Магистраль двух столиц"

ООО «Оператор скоростных автомагистралей Северо-Запад» будет оказывать комплекс услуг по эксплуатации 7-го этапа автомагистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург».

Подписано соглашение между ООО «Магистраль двух столиц», концессионером 7-го этапа М-11, и исполнителями комплекса услуг по эксплуатации трассы ООО «Оператор скоростных автомагистралей Северо-Запад» (ОСА Северо-Запад). По условиям соглашения ОСА Северо-Запад выполняет комплекс задач по содержанию, уборке и ремонтным работам на трассе, а также обеспечивает доступность полос движения для пользователей, ликвидирует последствия чрезвычайных обстоятельств и др. Парк специальной техники – это более 60 единиц машин: автомобили для инспекции состояния дороги, техника для обеспечения восстановления барьерного ограждения в случаях ДТП, передвижные комплексы знаков переменной информации с автономным питанием и стробоскопами, большегрузный транспорт для вывоза смета и снега и т.п.

«Обслуживание участка магистрали высшей категории А-1, соединяющей две столицы, – большая честь и одновременно ответственность за результат, являющийся залогом комфорта и безопасности сотен тысяч пользователей. Уникальный опыт команды и специально созданный парк эксплуатационной техники не оставляют сомнений в успехе проекта», – прокомментировала заключенное соглашение генеральный директор ОСА Северо-Запад Елена Яковлевна Лукьянова.

СПРАВКА

ООО «Оператор скоростных автомагистралей Северо-Запад», являясь частью инфраструктурного холдинга группы ВТБ, занимается эксплуатацией и содержанием автодорог общего пользования и дорожных сооружений. Команда ОСА Северо-Запад состоит из специалистов с уникальным опытом, реализовавших проекты эксплуатации знаковых объектов транспортной инфраструктуры Российской Федерации.

ООО «Магистраль двух столиц» – компания, созданная инвестиционным банком ВТБ Капитал и французской компанией VINCI Highways (дочернее предприятие VINCI Concessions, одного из самых заметных мировых игроков в области концессий) для реализации проекта строительства и эксплуатации 7-го и 8-го этапов М-11 (участок длиной 137 км от Санкт-Петербурга до Великого Новгорода) на основе государственно-частного партнерства. Соглашение заключено на 27 лет.

М-11 «Москва – Санкт-Петербург» – скоростная автомобильная дорога высшей технической категории 1А, после полного открытия которой проезд между двумя столицами будет занимать не более 6-7 часов. Реализация строительства М-11 идет в рамках Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010–2021 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 2146-р и основана на принципах государственно-частного партнерства с включением в условия заключенных соглашений инвестиционных обязательств исполнителей по софинансированию выполняемых работ.