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Город
12.09.2019 16:00
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«Строить маршруты с ними будет нельзя»: 2ГИС закроет станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары»

В течение 1–2 дней компания 2ГИС скорректирует данные и на своих картах обозначит то, что станции метро Фрунзенского радиуса в Петербурге не функционируют для пассажиров – на данный момент в картах 2ГИС «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» значатся. Об исправлении недоразумения 12 сентября «Фонтанке» сообщил представитель компании.

«Мобильные приложения 2ГИС работают офлайн. Чтобы без интернета можно было не только работать с картой, но и с поиском, и с построением маршрутов, мы обновляем основные данные в приложении в начале каждого месяца. Новые станции планировались к открытию в начале сентября. Мы добавили их на карту к этому моменту, в сентябрьском обновлении 2ГИС. Чтобы пользователи могли сразу же строить маршруты с учётом новых точек метро. Но открытия станций не произошло. Сейчас по обращениям пользователей мы готовим внеочередное обновление 2ГИС — оно уберёт новые станции из построения маршрутов. Они останутся на карте — ведь фактически они уже есть в городе, — но строить маршруты с ними будет нельзя», – сообщили в 2ГИС.

Станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», продолжающие фиолетовую линию за станцию «Международная», должны были открыться для пассажиров 5 сентября. Однако прямо в ходе церемонии открытия врио губернатора Александр Беглов неожиданно сообщил, что новый участок начнет работать в тестовом режиме и без пассажиров.

По словам градоначальника, причины кроются в безопасности. «Фонтанка» рассказывала о деталях и подноготной этого решения. Глава ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин сообщил, что станции откроются для пассажиров не позднее 19 сентября. 

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Справка:

История Фрунзенского радиуса тянется с 2014 года, когда был заключен контракт на его строительство. В контракте был прописан срок до конца 2018 года, однако участок ждали в 2017-м, а потом – к ЧМ-2018. Работы шли с отставанием, «Метрострой» пенял на то, что стоимость контракта была сокращена по настоянию бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна с 35 млрд до 26 млрд рублей. В итоге были сорваны и контрактные сроки, сдачу перенесли на май 2019 года. Вскоре стало понятно, что и это утопия, и Смольный заявил о расторжении всех контрактов с «Метростроем», однако тут же передумал. Компании добавили денег на участок и поставили задачу управиться до 1 сентября. Первый пробный поезд поехал в июле 2019 года, но в обозначенный срок снова не удалось открыть станции. После этого дату перенесли на 5-е число.

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