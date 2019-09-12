«Строить маршруты с ними будет нельзя»: 2ГИС закроет станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары»

В течение 1–2 дней компания 2ГИС скорректирует данные и на своих картах обозначит то, что станции метро Фрунзенского радиуса в Петербурге не функционируют для пассажиров – на данный момент в картах 2ГИС «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» значатся. Об исправлении недоразумения 12 сентября «Фонтанке» сообщил представитель компании.

«Мобильные приложения 2ГИС работают офлайн. Чтобы без интернета можно было не только работать с картой, но и с поиском, и с построением маршрутов, мы обновляем основные данные в приложении в начале каждого месяца. Новые станции планировались к открытию в начале сентября. Мы добавили их на карту к этому моменту, в сентябрьском обновлении 2ГИС. Чтобы пользователи могли сразу же строить маршруты с учётом новых точек метро. Но открытия станций не произошло. Сейчас по обращениям пользователей мы готовим внеочередное обновление 2ГИС — оно уберёт новые станции из построения маршрутов. Они останутся на карте — ведь фактически они уже есть в городе, — но строить маршруты с ними будет нельзя», – сообщили в 2ГИС.

Станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», продолжающие фиолетовую линию за станцию «Международная», должны были открыться для пассажиров 5 сентября. Однако прямо в ходе церемонии открытия врио губернатора Александр Беглов неожиданно сообщил, что новый участок начнет работать в тестовом режиме и без пассажиров.

По словам градоначальника, причины кроются в безопасности. «Фонтанка» рассказывала о деталях и подноготной этого решения. Глава ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин сообщил, что станции откроются для пассажиров не позднее 19 сентября.