Закон о наказании чиновников за оскорбления внесли в Госдуму. Причиной стали слова о пенсионерах-«тунеядцах» и «скотобазе»

Внести поправки в Уголовный кодекс об ответственности чиновников и должностных лиц, которые оскорбляют российских граждан, предложил депутат Государственной думы от ЛДПР Александр Старовойтов.

Текст документа 12 сентября появился на сайте нижней палаты. За грубое высказывание при исполнении обязанностей, в том числе и в адрес коллег-чиновников, парламентарий предлагает штрафовать на сумму от 500 до 800 тысяч рублей или в размере зарплаты за один или два года. Старовойтов не исключает возможности принудительных работ, ареста и запрета занимать некоторые посты. Если оскорбление прозвучало публично или появилось в средствах массовой информации, штраф возрастёт минимум до одного миллиона рублей. Отягчяющие обстоятельства — применение насилия или угрозы — согласно проекту, станут причиной лишения свободы на срок от трёх до пяти лет.

Как указано в пояснительной записке, пересмотреть правовые нормы стоит из-за участившихся случаев резких высказываний чиновников. Так, в марте 2019 года депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву пришлось извиняться за слова о том, что маленькие пенсии в России получают лишь «алкаши» и «тунеядцы».

В конце августа 2019 года, после визита Владимира Путина в затопленный Тулун, в сети появилась аудиозапись, на которой женщина, предположительно чиновница из пресс-службы, оскорбляла местных жителей за то, что те якобы неподобающе оделись, и называла их «быдлом». Разобраться с призошедшим поручил лично президент. Не лучшую реакцию чиновников увидели и люди в пострадавшем от паводков Канске, где губернатор Красноярского края Александр Усс грубо посоветовал не «качать права».

Реклама



Фраза «государство не просило вас рожать», которую директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких неосторожно произнесла осенью 2018 года при обсуждении финансирования детских проектов, стала народной присказкой и стоила ей места, точно такая судьба постигла сотрудника Роскосмоса Станислава Жаркова, который назвал «скотобазой» жителей пятиэтажек хрущёвской эпохи.