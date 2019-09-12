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Общество
12.09.2019 15:52
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Закон о наказании чиновников за оскорбления внесли в Госдуму. Причиной стали слова о пенсионерах-«тунеядцах» и «скотобазе»

Внести поправки в Уголовный кодекс об ответственности чиновников и должностных лиц, которые оскорбляют российских граждан, предложил депутат Государственной думы от ЛДПР Александр Старовойтов. 

Текст документа 12 сентября появился на сайте нижней палаты. За грубое высказывание при исполнении обязанностей, в том числе и в адрес коллег-чиновников, парламентарий предлагает штрафовать на сумму от 500 до 800 тысяч рублей или в размере зарплаты за один или два года. Старовойтов не исключает возможности принудительных работ, ареста и запрета занимать некоторые посты. Если оскорбление прозвучало публично или появилось в средствах массовой информации, штраф возрастёт минимум до одного миллиона рублей. Отягчяющие обстоятельства — применение насилия или угрозы — согласно проекту, станут причиной лишения свободы на срок от трёх до пяти лет.

Как указано в пояснительной записке, пересмотреть правовые нормы стоит из-за участившихся случаев резких высказываний чиновников. Так, в марте 2019 года депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву пришлось извиняться за слова о том, что маленькие пенсии в России получают лишь «алкаши» и «тунеядцы». 

В конце августа 2019 года, после визита Владимира Путина в затопленный Тулун, в сети появилась аудиозапись, на которой женщина, предположительно чиновница из пресс-службы, оскорбляла местных жителей за то, что те якобы неподобающе оделись, и называла их «быдлом». Разобраться с призошедшим поручил лично президент. Не лучшую реакцию чиновников увидели и люди в пострадавшем от паводков Канске, где губернатор Красноярского края Александр Усс грубо посоветовал не «качать права».

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Фраза «государство не просило вас рожать», которую директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких неосторожно произнесла осенью 2018 года при обсуждении финансирования детских проектов, стала народной присказкой и стоила ей места, точно такая судьба постигла сотрудника Роскосмоса Станислава Жаркова, который назвал «скотобазой» жителей пятиэтажек хрущёвской эпохи.

 

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