Евросоюз готов предоставить Великобритании отсрочку по Brexit

Глава Европейского парламента заявил, что на следующей неделе еврочиновники собираются принять резолюцию, допускающую изменение сроков выхода Великобритании из состава союза.

«Сделка по Brexit может быть заключена, в случае если будет отсрочка <...> ЕС будет открыт для любых решений», – цитирует 12 сентября заявление Давида Сассоли The Telegraph.

По его словам, отсрочка будет заложена в резолюции Европарламента, которая будет обсуждаться в ходе пленарной сессии на следующей неделе.

При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал выйти из ЕС до 31 октября, назвав отсрочку «ненужной». Парламент королевства, в свою очередь, не хочет Brexit без сделки с ЕС. Если условия выхода из союза не будут согласованы до 19 октября, то парламентарии собираются просить об отсрочке. Отсутствие соглашения вызовет рост цен, а также может привести к социальному напряжению.