12-летняя пловчиха с рекордом выиграла чемпионат Китая. Теперь она может выступить на Олимпиаде

Сенсацией закончились заплывы на 200 метров на спине в чемпионате Китая. Первое место заняла 12-летняя Ванг Чжайин, победившая с результатом 2.10,79, который может позволить ей выступить на Олимпиаде-2020 в Токио.

Предыдущий лучший результат среди 12-летних спортсменов на дистанции 200 метров на спине принадлежал американке Элизабет Бизель, который она установила в 2005 году, — 2:15.17. Лучший результат по этому возрасту в США среди мужчин — 2:10,01.

Федерация плавания Австралии не ведет записей по результатам 12-летних спортсменов, а среди 13-летних девушек лучший результат — 2:12.04.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут в период с 24 июля по 9 августа следующего года.