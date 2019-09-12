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Тысячи редких черепах провезли в Россию в фуре с капустой. Полицейские их кормили, а затем вернули на родину

Тысячи редких черепах провезли в Россию в фуре с капустой. Полицейские их кормили, а затем вернули на родину

В Оренбургской области пресекли контрабанду краснокнижных черепах. Более четырех тысяч редких пресмыкающихся пограничники нашли в капусте, которую везли фурой из Казахстана в Россию. На то, чтобы вернуть черепах домой, потребовалось время.

Как сообщает 12 сентября газета МВД России «Щит и меч», на автомобильном пункте пропуска через российскую границу в Оренбургской области пограничники остановили грузовик Volvo. По документам водитель перевозил белокочанную капусту, однако при проверке под семью тоннами овощей в кузове обнаружили 4100 особей среднеазиатских черепах.

Скриншот с видео УМВД России по Оренбургской области
Скриншот с видео УМВД России по Оренбургской области

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Среднеазиатские сухопутные черепахи занесены в Международную Красную книгу и охраняются Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезнования от 1973 года. Рыночная стоимость изъятых черепах составила 7 790 000 рублей.

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Кроме того, постановлением правительства России эти животные отнесены к стратегически важным ресурсам, поэтому решение вопроса об их реэкспорте потребовало времени. Пока проходило согласование перевозки областное следственное управление МВД разместило черепах в пустующем здании Оренбургского педагогического университета, где полицейские вместе с преподавателями и студентами полтора месяца ухаживали за ними. В августе всех 4100 особей выпустили на волю в Арысском массиве Республики Казахстан.

Тысячи редких черепах провезли в Россию в фуре с капустой. Полицейские их кормили, а затем вернули на родину

По факту контрабанды животных, занесенных Международную Красную книгу, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ. Водитель фуры – гражданин Казахстана – утверждал, что о черепахах ничего не знал, а с заказчиком и собственником груза не знаком. По его словам, его задачей было только перевезти «капусту» через границу – из Шымкента в Орск.

Позже оренбургское управление МВД наградило семерых представителей Оренбургского государственного педагогического университета за сохранение черепах. «Старший следователь Следственного управления УМВД России по Оренбургской области Владислав Лобачев отдельно отметил, что благодаря квалифицированной помощи, оказанной на безвозмездной основе работниками института, не было допущено гибели краснокнижных животных», – говорится в сообщении ведомства 11 сентября.

Смотреть в новом окне УМВД России по Оренбургской области

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