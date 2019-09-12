Сотрудникам метро Рима предъявили обвинения. Из-за поломки эскалатора пострадали 20 фанатов ЦСКА

Прокуратура Рима предъявила обвинения двум сотрудникам метро и двум специалистам транспортной компании Atac по делу об обвале эскалатора станции Repubblica, в результате которого пострадали болельщики ЦСКА.

Как пишет ANSA 12 сентября, четверо подозреваемых задержаны. Им вменяют мошенничество и халатность, повлекшие ущерб здоровью третьих лиц.

Авария эскалатора на станции Repubblica произошла в преддверии матча московского ЦСКА и «Ромы» в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 23 октября 2018 года. Поломка случилась в час пик — около 19:00 по местному времени (20:00 мск). Эскалатор набрал высокую скорость, а затем резко остановился. Люди, чтобы не упасть, прыгали в центральную часть эскалатора, другие, чтобы замедлить падение, цеплялись за поручни. В результате происшествия пострадали около 20 фанатов ЦСКА.

Ранее итальянские СМИ распространили версию, что в поломке эскалатора виноваты сами болельщики. Якобы россияне стали прыгать и танцевать, что и привело к неисправности механизма.