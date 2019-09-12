Страхи жителей Московского района воплотятся в пятницу, 13-го. Завтра место притяжения почитателей алкоголя будет готово

Новое общественное пространство у «Библиотеки Друзей» на Московском шоссе почти готово к приёму читающей публики. В сквере завершают монтаж скамеек, передаёт корреспондент «Фонтанки» с места событий 12 сентября.

В администрации Московского района уточнили, что к завтрашнему вечеру площадка у дома 2 на Московском шоссе будет полностью готова.

Против сквера взбунтовались жители близлежащих домов. «Мы не пользуемся скамейками, на которых сидят алкаши и наркоманы. И дети наши здесь играть не будут», — заявили горожане.

Идея создания сквера принадлежит архитектору и жительнице района Ольге Колесовой. Концепция разработана совместно с её коллегами по архитектурному бюро Александрой Гетманской и Натальей Парсадановой и коллективом «Библиотеки Друзей», которая квартируется на первом этаже дома 2. Проект получил финансирование, победив в проекте «Твой бюджет» в 2017 году. Стоимость составила 6,5 млн рублей.