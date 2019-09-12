115 тысяч человек, но в ротации: Санкт-Петербургская митрополия рассказала о новом рекорде на крестном ходе
Крестный ход в честь дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского собрал на Невском проспекте 12 сентября 115 тысяч человек.
Павел Каравашкин/
Год назад было на пять тысяч меньше.
В секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви уточнили, что это число не одномоментное – люди приходили и уходили.
«Фонтанка» вела прямую трансляцию с мероприятия, а среди участников по Невскому шел спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. На площади Александра Невского всех дожидался врио губернатора Александр Беглов.
Праздничный крестный ход был учрежден в 1743 году императрицей Елизаветой Петровной. В советское время по понятным причинам крестных ходов не проводилось. А первый в новое время масштабный крестный ход по Невскому проспекту в честь перенесения мощей князя Александра Невского прошел в 2013 году.