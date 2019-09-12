«Лада» под Осьмино улетела в кусты и срубила столб. Пассажиру повезло, водителю – нет

Смертельная авария произошла утром 12 сентября в Лужском районе Ленинградской области. В улетевшей с дороги машине выжил только пассажир.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 8 часов утра на 7-м километре автодороги Осьмино – Хилок 62-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 не справился с управлением и съехал с дороги по ходу движения, после чего врезался в опору ЛЭП.

На фото видно, что дорога, где произошло ДТП, без асфальтового покрытия. Машина в результате аварии перевернулась на крышу, а столб завалился.

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В итоге водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте до приезда скорой. 35-летнего пассажира автомобиля в состоянии средней тяжести госпитализировали в Лужскую больницу.