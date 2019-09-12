Евросоюз в очередной раз продлил индивидуальные санкции против граждан и компаний России

Европейский Союз принял решение на полгода продлить ограничительные меры в отношении 170 частных лиц и 44 компаний.

«Совет Европы продлил ограничительные меры из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2020 года», – сообщается 12 сентября в заявлении Брюсселя.

Еврочиновники отмечают, что сейчас санкции касаются лишь 170 человек и 44 компаний, однако в список могут быть внесены изменения в будущем.

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О намерении европейских стран продлить ограничения стало известно еще в начале сентября. Санкции в отношении физических и юридических лиц официально истекают 15 сентября.

Напомним, что впервые санкции против людей и компаний, которые обвиняются в нарушении суверенитета Украины, европарламентарии ввели в 2014 году. С тех пор ограничения неоднократно продлевались. Кроме того, в июне были продлены экономические и «крымские» санкции Евросоюза.