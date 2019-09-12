Грузовая «ГАЗель» сбила велосипедиста на въезде в «карман» на Пискаревском. Водитель скрылся

Велосипедист серьезно пострадал под колесами автомобиля в Калининском районе Петербурга. Водителя машины разыскивают.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло в 12:35 12 сентября у дома 28 по Пискаревскому проспекту. По предварительным данным, белая «ГАЗель» с тентом при въезде в боковой «карман» сбила 55-летнего велосипедиста.

В результате мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Неустановленный водитель автомобиля с места ДТП скрылся, его объявили в розыск. ГИБДД ведет проверку.