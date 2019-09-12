Украинские следователи проверяют «Укроборонпром». Власти говорят об угрозе национальной безопасности

Государственное бюро расследований пришло с обысками в концерн «Укроборонпром», который объединяет предприятия оборонно-промышленного комплекса республики.

«ГБР проводит обыски на концерне «Укробронпром» и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав. <...> Происходят они в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц из правления Национального банка Украины в 2016 году», – сообщил 12 сентября в своем Telegram-канале директор бюро Роман Труба.

Он отметил, что действия его подчиненных санкционированы. При этом «Укроборонпром» не оказывает никакого сопротивления следователям.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце августа сменил главу концерна после того, как Совет нацбезопасности и обороны рекомендовал провести аудит «Укроборонпрома». Ранее СМИ распространили информацию о хищениях на предприятиях концерна. Новый глава Айварас Абромавичюс рассказал, что происходившие процессы угрожали национальной безопасности.

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В антитеррористическом центре СНГ сообщили о том, что новейшие украинские гранатометы УАГ-40 оказались в руках радикальных исламистов из нигерийского движения «Боко харам», которое является частью «Исламского государства» (запрещено в РФ). Производством орудия, сделанного по натовским стандартам, занимался принадлежавший Порошенко завод, известный как «Ленинская кузница».

Напомним, что в отношении Порошенко и приближенных к нему чиновников открыто более 10 уголовных производств. Часть из них связана с уклонением от уплаты налогов и отмыванием преступных доходов. По некоторым Порошенко проходит как свидетель. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о готовности потребовать ареста экс-главы государства.