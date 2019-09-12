2ГИС открыл для пассажиров станции метро «Дунайская», «Проспект Славы» и «Шушары»

Если верить карте 2ГИС, то Фрунзенский радиус все же открылся для пассажиров в Петербурге. В карточке каждой станции – «Дунайская», «Проспект Славы» и «Шушары» – указано: «Открыто, ежедневно 05:00 — 01:00». Открывшееся метро в альтернативной вселенной 2GIS 12 сентября обнаружил корреспондент «Фонтанки».

Уже есть жертвы 2ГИС. В частности, в своем твиттер-аккаунте на дезориентацию пожаловался Николай Колесников. «Фонтанка» обратилась в 2ГИС с вопросом об открытых станциях, однако на момент публикации новости ответа не получила.

Станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», продолжающие фиолетовую линию за станцию «Международная», должны были открыться для пассажиров 5 сентября. Однако прямо в ходе церемонии открытия врио губернатора Александр Беглов неожиданно сообщил, что новый участок начнет работать в тестовом режиме и без пассажиров.

По словам градоначальника, причины кроются в безопасности. «Фонтанка» рассказывала о деталях и подноготной этого решения. Глава ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин сообщил, что станции откроются для пассажиров не позднее 19 сентября.