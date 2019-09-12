2ГИС открыл для пассажиров станции метро «Дунайская», «Проспект Славы» и «Шушары»
Если верить карте 2ГИС, то Фрунзенский радиус все же открылся для пассажиров в Петербурге. В карточке каждой станции – «Дунайская», «Проспект Славы» и «Шушары» – указано: «Открыто, ежедневно 05:00 — 01:00». Открывшееся метро в альтернативной вселенной 2GIS 12 сентября обнаружил корреспондент «Фонтанки».
Уже есть жертвы 2ГИС. В частности, в своем твиттер-аккаунте на дезориентацию пожаловался Николай Колесников. «Фонтанка» обратилась в 2ГИС с вопросом об открытых станциях, однако на момент публикации новости ответа не получила.
Станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», продолжающие фиолетовую линию за станцию «Международная», должны были открыться для пассажиров 5 сентября. Однако прямо в ходе церемонии открытия врио губернатора Александр Беглов неожиданно сообщил, что новый участок начнет работать в тестовом режиме и без пассажиров.
По словам градоначальника, причины кроются в безопасности. «Фонтанка» рассказывала о деталях и подноготной этого решения. Глава ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин сообщил, что станции откроются для пассажиров не позднее 19 сентября.
Справка:
История Фрунзенского радиуса тянется с 2014 года, когда был заключен контракт на его строительство. В контракте был прописан срок до конца 2018 года, однако участок ждали в 2017-м, а потом – к ЧМ-2018. Работы шли с отставанием, «Метрострой» пенял на то, что стоимость контракта была сокращена по настоянию бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна с 35 млрд до 26 млрд рублей. В итоге были сорваны и контрактные сроки, сдачу перенесли на май 2019 года. Вскоре стало понятно, что и это утопия, и Смольный заявил о расторжении всех контрактов с «Метростроем», однако тут же передумал. Компании добавили денег на участок и поставили задачу управиться до 1 сентября. Первый пробный поезд поехал в июле 2019 года, но в обозначенный срок снова не удалось открыть станции. После этого дату перенесли на 5-е число.