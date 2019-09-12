Видеозвонки, монеты и «Зелье любви»: «ВКонтакте» запустила приложение знакомств Lovina

«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina. Пользователям предлагают оценивать профили незнакомцев свайпами, как в Tinder, попытаться найти собеседника в «карусели видеозвонков» и ставить «суперлайки» «монетами».

Разработчики сервиса уверены, что преимущество Lovina перед конкурентами – в отсутствии рекламы и низких ценах на дополнительные функции. Так, возможность выделить свой профиль у того, с кем ведётся диалог, обойдётся в 35 рублей, именно столько стоит так называемая «монета», сообщили представители соцсети 12 сентября. Просмотреть список тех, кому понравился профиль, поможет расширение под названием «Зелье любви».

Показать расположение предлагается несколькими способами: через лайк, беседу в чате или видеозвонки. Последние ограничены по времени, их можно продолжить лишь при взаимной заинтересованности. Традиционно переписываться с человеком получится только два дня: если за это время какая-то из сторон не решится на видеоисторию или видеозвонок, чат будет удалён.

За рандомные (случайные) знакомства в приложении отвечает «карусель»: алгоритмы сами подберут собеседника в видеочате, ограничения по времени снимутся после первого общения на камеру.

Реклама



По данным Tjournal, пожизненная подписка на Lovina обойдётся в пять тысяч рублей. Приложение доступно в App Store и Google Play.