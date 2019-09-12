Новые апелляционный и кассационный суды начнут работу в Петербурге 1 октября

Верховный суд определил дату открытия новых апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции. Рассматривать жалобы на решения первой инстанции по экстерриториальному признаку начнут с 1 октября.

О принятии 12 сентября постановления пленумом Верховного суда сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Считать днем начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного военного суда и Центрального окружного военного суда 1 октября 2019 года», – цитирует документ пресс-служба.

В Петербурге расположены Третий кассационный и Второй апелляционный суды общей юрисдикции. Их территориальная подсудность распространяется на субъекты Северо-Запада, а апелляционный также будет рассматривать жалобы на решения судов Москвы, Курганской, Сведловской, Тюменской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округов.

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На сайте Второго апелляционного суда опубликовано подтверждение начальной даты работы. Инстанция располагается на улице Пестеля.

Пресс-секретарь Третьего кассационного суда Юлия Прудникова сообщила «Фонтанке», что подтвердить 1 октября, указанное в постановлении Пленума ВС, она может лишь неофициально. «Я указания от руководства пока не получала, выдать информацию не могу», – объяснила Юлия Анатольевна.

Третий КАС находится в Воронцовском дворце – здании бывшего Суворовского училища на Садовой улице, 26, по соседству с редакцией «Фонтанки». Судя по неутомимым звукам режущих и пилящих инструментов, подготовка к открытию проходит в авральном режиме.