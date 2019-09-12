Дорожный «ералаш» про богатство вариантов: ВАЗ-пешеход и другие «умельцы»

Кадр из видео в vk.com/spb_today

Любопытная видеозарисовка из паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» демонстрирует богатство выбора у автомобилистов, имеющих намерение нарушить ПДД.

Запись, по словам автора поста, сделана утром 12 сентября на проспекте Металлистов. В то время как «Солярис» объезжает пробку перед светофором по встречной полосе, невзирая на двойную сплошную, старые «Жигули» с красным диском неспешно катят по тротуару и (как в кино, когда и ждал, вроде, но не верится) пересекают дорогу вместе с пешеходами по «зебре». В той же компании два велосипедиста: «плохой», едущий по «зебре» верхом, и «хороший» – тот, что спешился.

Для всех этот маленький «ералаш» заканчивается хеппи-эндом. «Солярис» не получил в лоб от встречных машин, а наоборот, был пущен в свой ряд доброхотом на «Шкоде». Возмущённая дама на переходе не стала бить стёкла ВАЗу, и тот бодро припустил дальше по тротуару. А на опустевшую «зебру» вышел наш последний герой – третий велосипедист. Точнее, выехал.