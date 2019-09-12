«Роскосмос» рассекретил документы о советской лунной программе

Госкорпорация «Роскосмос» 12 сентября на своем сайте опубликовала ряд рассекреченных документов, посвященных первой советской лунной программе и "лунной гонке" с США.

? Начало лунной гонки

? Секретные материалы



Роскосмос публикует ряд рассекреченных документов, позволяющих восстановить обстоятельства, логику и дух первой советской Лунной программы!



Смотреть ? https://t.co/NOH4nODIpQ pic.twitter.com/p5bfa75mfC — РОСКОСМОС (@roscosmos) 12. September 2019

Среди обнародованных документов — докладная записка сотрудников НИИ-4 Минобороны СССР об общих требованиях к способу достижения Луны, справка о траекториях полета к Луне, справка о летных характеристиках «проекта лунной ракеты» (ПЛР), докладная записка в ЦК КПСС о запуске первого космического аппарата «Е» («Луна-1»).

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Аппарат «Луна-1», запущенный 2 января 1959 года, — первый в мире рукотворный объект, который достиг второй космической скорости и стал искусственным спутником Солнца.

Первым поверхности Луны достигла автоматическая межпланетная станция «Луна-2», запущенная 12 сентября 1959 года, которая достигла спутника Земли спустя два дня после запуска. Сама станция представляла собой герметичный контейнер в форме шара, в котором находилась научно-измерительная и радиотехническая аппаратура.