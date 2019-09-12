Полигоны ЗВО будут оборудованы 24 вертодромами

Полигоны Западного военного округа, расположенные в Московской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской, Нижегородской, Смоленской, Брянской, Белгородской, Тамбовской и Курской областях, будут оборудованы 24 вертодромами, сообщает 12 сентября Минобороны России.

Вертодромы будут обеспечивать боевую подготовку соединений и воинских частей Балтийского флота, общевойсковых армий и танковой армии в ходе взаимодействия авиационных и сухопутных подразделений.

Для оборудования вертолётных площадок на общевойсковых полигонах военнослужащие инженерно-аэродромных подразделений Ленинградской армии ВВС и ПВО применят металлические аэродромные плиты, произведут укатку грунта до определенной плотности и развернут оборудование, обеспечивающее полёты.

Ряд вертодромов также получит необходимую инфраструктуру: полевые командно-диспетчерские пункты, метеостанции, топливо-заправочные комплексы, пункты технического обслуживания, специальное освещение и противопожарные системы.

Вертодромы будут принимать все типы транспортных и боевых вертолётов, находящихся на вооружении Западного военного округа.