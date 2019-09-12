В Лаппеенранте дважды за полнедели обокрали один ювелирный магазин. Три года назад похитители унесли оттуда часов на 400 тысяч евро

Ювелирный магазин на пешеходной улице Лаппеенранты Kultakello вновь пострадал от рук похитителей.

Как сообщает полиция Финляндии, утром 12 сентября удалось обнаружить красный автомобиль Volkswagen 5D Toura, который использовали преступники, в 90 км к северо-западу от Лаппеенранты. Они угнали машину из Миккели и взломали ювелирный в ночь на 11 сентября, разбив стекло входной двери. Злоумышленники вынесли украшения и часы. Сумма ущерба не уточняется.

В розыске — четверо подозреваемых, полиция получила данные от очевидцев, но личности похитителей пока не установлены.

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По данным Yle, тот же магазин обокрали и в понедельник, 9 сентября, примерно в это же время суток. Тогда преступникам, в частности, удалось вынести дорогие часы марок Omega и Zenith.

В сентябре 2016 года магазин уже подвергался нападению. Четверо поляков протаранили дверь и вынесли дорогих часов на сумму 400 тысяч евро, троих удалось поймать в Польше.