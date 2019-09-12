Следователи проверяют полеты Порошенко на Мальдивы по поддельным паспортам. В аэропорту Киева проходят обыски

На Украине начались массовые обыски в рамках расследования уголовных дел, фигурантом которых является экс-президент республики Петр Порошенко.

«По делу о мародерстве и хищениях в армии обыски идут дома у [финансиста Валерии] Гонтаревой, в Укроборонпроме и структурах, принимавших участие в отмывании командой Порошенко украденных у армии средств», – сообщает 12 сентября издание «Страна.ua» со ссылкой на юриста Андрея Портнова.

В аэропорту «Жуляны» следователи проверяют информацию о том, что бывший глава страны якобы летал на Мальдивы, используя для этого поддельные документы.

Юрист подчеркнул, что обыски санкционированы судом.

В отношении Порошенко и приближенных к нему чиновников открыто более 10 уголовных производств. Часть из них связана с уклонением от уплаты налогов и отмыванием преступных доходов. По некоторым Порошенко проходит как свидетель. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о готовности потребовать ареста экс-главы государства.