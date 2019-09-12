Каршеринг на высоте: на КАД «Каптюр» оказался на крыше «КИА»

Две соседние аварии днём 12 сентября затрудняют движение по обоим кольцам КАД в районе Большого Обуховского моста. Про одну есть «кино», а про другую только фотографии, зато какие!

На внутреннем кольце перед вантовым мостом, по словам очевидцев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», «КИА» заползла под «Рено». В итоге каршеринговый Renault Kaptur занял интересную позицию верхом на одной легковушке и мордой под вторую. «Не знал, что каршеринг и ТАК может, – удивляются подписчики-юмористы. И «голосом Николая Дроздова» комментируют: – Мы наблюдаем за редким явлением – размножение каршеринга в природе».

Запись регистратора под брутальную музыку Цоя демонстрирует ДТП, случившееся в том же месте на внешнем кольце. Если присмотреться, на ней можно увидеть и аварию с каршерингом.

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По данным «Яндекс.Карт», пробка на внутреннем кольце превышает 4,5 километра, а на внешнем кольце «хвост» растянулся почти на 5 километров.

Летом в Петербурге была целая серия аварий с «наездом»: сначала альфа-трактор у Мариинского театра, затем таксист также на юге КАД запрыгнул на легковушку, а потом, наоборот, таксиста подмяла дама на «Мини».