Генпрокуратура РФ: США в 2017 году начали готовиться к вмешательству в дела России

Начальник правового управления российской Генпрокуратуры заявил, что оценка «акта Магнитского» показала подготовку Америки к вмешательству во внутренние дела РФ.

«Нами проведен правовой анализ очередной редакции "закона Магнитского", которая была принята в 2018 году; в соответствии с секцией 277 данного федерального закона США хочу обратить внимание на его положение, которое предусматривает ассигнование в фонд противодействия влиянию России в размере 250 млн долларов в 2018 – 2019 годах», – цитирует 12 сентября заявление Артура Завалунова ТАСС.

По его словам, в 2017 году американские власти предвидели необходимость поддержки СМИ и НКО, чтобы «участвовать во вмешательстве в наши внутренние дела».

Напомним, что 10 сентября в российском парламенте была создана специальная комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. Многолетний лидер ЛДПР Владимир Жириновский также высказал предположение, что оппозиционер Алексей Навальный был завербован американскими спецслужбами.

«Закон Магнитского» принят в США в 2012 году. Он подразумевает санкции для россиян, предположительно причастных к нарушению прав человека. При этом имена тех, в отношении кого вводятся ограничительные меры, обнародуются. Закон был назван в память российского юриста Сергея Магнитского. Его арестовали в 2008 году по делу ЮКОСа, в 2009-м он умер в московском СИЗО «Матросская тишина».