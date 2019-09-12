Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+20°C
/ Завтра: +14
$ 65.43р
72.22р
15:00 12.09.2019
Расширенный поиск

Общество
12.09.2019 13:55
Печать

Генпрокуратура РФ: США в 2017 году начали готовиться к вмешательству в дела России

Начальник правового управления российской Генпрокуратуры заявил, что оценка «акта Магнитского» показала подготовку Америки к вмешательству во внутренние дела РФ.

«Нами проведен правовой анализ очередной редакции "закона Магнитского", которая была принята в 2018 году; в соответствии с секцией 277 данного федерального закона США хочу обратить внимание на его положение, которое предусматривает ассигнование в фонд противодействия влиянию России в размере 250 млн долларов в 2018 – 2019 годах», – цитирует 12 сентября заявление Артура Завалунова ТАСС.

По его словам, в 2017 году американские власти предвидели необходимость поддержки СМИ и НКО, чтобы «участвовать во вмешательстве в наши внутренние дела».

Напомним, что 10 сентября в российском парламенте была создана специальная комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. Многолетний лидер ЛДПР Владимир Жириновский также высказал предположение, что оппозиционер Алексей Навальный был завербован американскими спецслужбами.

«Закон Магнитского» принят в США в 2012 году. Он подразумевает санкции для россиян, предположительно причастных к нарушению прав человека. При этом имена тех, в отношении кого вводятся ограничительные меры, обнародуются. Закон был назван в память российского юриста Сергея Магнитского. Его арестовали в 2008 году по делу ЮКОСа, в 2009-м он умер в московском СИЗО «Матросская тишина».

Реклама

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ПАО Сбербанк
      12.09.2019 13:58

      Дочерняя компания Сбербанка развивает электронный документооборот в сфере здравоохранения

      ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» поддержал проект по цифровизации медицинского обслуживания. Единая карта петербуржца теперь доступна медицинским работникам Санкт-Петербурга в их служебной деятельности.
      12.09.2019 13:14

      «Алмаз – Антей» досрочно передал Минобороны России полк С-400 «Триумф»

      «Алмаз – Антей», в рамках обязательств по государственному оборонному заказу, досрочно передал Минобороны России первый в 2019 году комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф».
      фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»
      12.09.2019 12:12

      Корпус 9 финского городка «Юттери» сдан и готов к заселению

      ГК «Ленстройтрест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию дома 9 квартала «Юттери», расположенного в Колпинском районе Санкт-Петербурга. В ближайшее время начнется передача ключей дольщикам.
      ГК «Эталон»
      12.09.2019 11:50

      ЖК «Морская звезда» аккредитован еще одним банком

      МТС банк аккредитовал ЖК «Морская звезда», завершением строительства которого занималось АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).
      ПАО МКБ
      12.09.2019 11:40

      МКБ повысил эффективность обработки заявок на выдачу банковских гарантий в три раза

      В апреле 2019 года Московский кредитный банк (МКБ) запустил роботизированный процесс одобрения клиентских заявок на выдачу банковских гарантий в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.
      12.09.2019 11:00

      На Пушкинской появился банк с казахстанскими корнями

      Петербургский филиал Москоммерцбанка, дочки Народного банка Казахстана, переселился в дом 12 по Пушкинской улице. Официальное открытие офиса состоялось 6 сентября. Новый адрес будет удобнее для работы с малым и средним бизнесом — ключевого направления деятельности Москоммерцбанка.
      Фото предоставлено пресс-службой ГК «Главстрой Санкт-Петербург»
      11.09.2019 16:23

      Ежегодная Спартакиада объединила 2 000 жителей ЖК «Северная долина»

      «Главстрой Санкт-Петербург» совместно с дочерней компанией «Эксплуатация ГС-СПб» и средней общеобразовательной школой №482 Выборгского района выступили организаторами Спартакиады на территории жилого комплекса «Северная долина». Большой спортивный праздник, приуроченный к началу учебного года, проходит третий год подряд. В этом году он объединил несколько тысяч зрителей и участников.
      ПАО МКБ
      11.09.2019 13:43

      МКБ подключился к сервису быстрых платежей

      Московский кредитный банк (МКБ) с сегодняшнего дня готов оказывать клиентам (физическим лицам) услугу по переводу денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей (СБП) платежной системы Банка России.
      ГК «КВС»
      11.09.2019 12:22

      ГК «КВС» вывела в продажу квартиры со встроенными кухнями

      Группа компаний «КВС» представила покупателям новый пул квартир в домах второго этапа жилого комплекса «Континенты» рядом с метро «Парнас». Квартиры предлагаются с чистовой отделкой, а также встроенными кухнями и бытовой техникой.
      ПСК
      11.09.2019 11:58

      ГК «ПСК» предложила рассрочку на апартаменты Start с первым взносом от 15%

      ГК «ПСК» представила программу рассрочки на 12 месяцев с первым взносом от 15% на все апартаменты в комплексе Start.
      ГК «Эталон»
      11.09.2019 10:49

      ЖК «Эталон на Неве» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитован еще одним банком

      Первый этап жилого комплекса «Эталон на Неве», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на берегу Невы в 7 минутах пешком от станции метро «Елизаровская», получил аккредитацию ПАО «Промсвязьбанк».
      Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      10.09.2019 18:00

      ЖК «Образцовые кварталы»: три дня специальных цен

      Давно планировали улучшение жилищных условий? Пришло время принимать решение. В разгар «бабьего лета» – 12, 13 и 14 сентября – строительная компания «Терминал-Ресурс» объявила об акции «Тройной урожай скидок на квартиры».