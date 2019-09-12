Borisov. Новая комета не из Солнечной системы получила имя открывшего её российского астронома

Сотрудник Крымской обсерватории Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ Геннадий Борисов увековечен в космосе. Открытой им в конце лета 2019 года комете C/2019 Q4 присвоено имя Borisov. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает «Meduza» со ссылкой на сайт Центра малых планет.

«Первые наблюдения объекта были сделаны под утро 30 августа на телескопе 650 мм, F/1.5 Гамильтоне. Сейчас уже несколько обсерваторий подтвердили, что объект реальный. Но кометную природу вижу пока я один (смайлик)», - написал Геннадий Борисов 1 сентября на Астрофоруме.

Обнаруженный космический объект может быть межзвездной кометой, то есть она попала в Солнечную систему из другой звездной системы, отмечают в Центре малых планет. Пока это предположение. Но если это правда, то комета Borisov стала первой известной человечеству кометой межзвездного происхождения.