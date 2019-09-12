Беспорядки на улицах, рост цен на еду и лекарства. Правительство Великобритании опубликовало сценарий выхода страны из ЕС

Парламент Великобритании вынудил правительство страны опубликовать наиболее пессимистичный сценарий последствий выхода Британских островов из Евросоюза.

Документ под названием «Операция Yellowhammer», который со ссылкой на The Guardian цитирует «Интерфакс», рассказывает, что в случае «жёсткого» Brexit Великобританию ждёт рост цен на продовольствие и топливо, нарушения поставок лекарств и беспорядки на улицах.

Кроме того, выход страны из ЕС без сделки может привести к серьезным перебоям на границе. 85% грузовиков, пересекающих Ла-Манш, могут оказаться не готовы к введению таможенного контроля на границе с Францией. Невозможность работы дальнобойщиков может продлиться до трех месяцев, прогнозируют в английском правительстве.

Кабинет министров Великобритании признал, что без полноценной границы между Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании, и независимой Республикой Ирландией будет не обойтись.

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Документ был опубликован после утечек в СМИ. За раскрытие мрачных прогнозов проголосовали 311 депутатов. Против были 302 парламентария британского парламента.

На данный момент выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября. В начале сентября премьер Борис Джонсон предложил провести досрочные парламентские выборы 15 октября и заявил, что скорее будет «лежать мертвым в канаве», чем допустит отсрочку Brexit.

Впрочем, 9 сентября королева Великобритании Елизавета II подписала закон об отсрочке выхода страны из ЕС без соглашения с Брюсселем. В случае отсутствия договоренностей об условиях выхода Соединенного Королевства из Евросоюза в октябре Brexit будет отложен на три месяца — до 31 января 2020 года.