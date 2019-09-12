Подполковника сгубили чужие 15 тысяч на карте. Сотрудницу миграционной полиции из Петербурга подозревают во взятке

Подполковника полиции в Петербурге подозревают в получении взятки. Уголовное дело возбуждено Главным следственным управлением по Петербургу и Ленобласти по материалам, которые предоставила служба безопасности ведомства. Об этом 12 сентября сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, начальник 3-го отделения по оформлению регистрации граждан РФ по Центральному району 16 ноября 2018 года получила от иностранки 15 тысяч рублей безналом за ускоренное оформление вида на жительство. Деньги поступили на банковскую карту. В ближайшее время подполковнику полиции предъявят обвинение.

Коллеги женщины тем временем проводят служебную проверку. Как сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, по результатам этой проверки сотрудница будет уволена из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям.

Напомним, в 2015 году по подозрению в получении 160 тысяч рублей была задержана замначальника ОУФМС Центрального района Елена Вишневская.