Избиркомы «Смольнинского» и «Владимирского округа» утвердили победу оппозиции. Пересчитывать голоса не стали

Избирательная комиссия муниципалитета «Смольнинское» на заседании 12 сентября подвела окончательные итоги выборов. Большинство мандатов — шестнадцать из двадцати — досталось оппозиционным кандидатам.

Среди оппозиционного большинства — семеро выдвиженцев «Яблока», трое сторонников Алексея Навального и шестеро активистов движения «Центральный район за комфортную среду обитания».

Одновременно итоги выборов утвердил и избирком соседнего муниципалитета «Владимирский округ». Там тоже большинство мандатов получила оппозиция: двенадцать кандидатов «Яблока» и три выдвиженца «Справедливой России», поддержанные движением «Объединенные демократы».

Чтобы утвердить итоги выборов, избирательным комиссиям потребовалось три дня: все это время решали вопрос о том, нужно ли пересчитывать голоса, поданные за кандидатов 8 сентября. С требованием пересчитать бюллетени выступили кандидаты от ЛДПР и «Единой России».

Не утверждёнными пока остаются итоги выборов в муниципалитете «Литейный округ». Там «Яблоку» удалось взять десять мандатов из двадцати, судьбу ещё одного решит жеребьёвка — «яблочник» и единоросс набрали одинаковое число голосов.