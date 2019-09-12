«Велокупчино-2019» добавит Петербургу перекрытий в выходные

Администрация Фрунзенского района Петербурга в субботу, 14 сентября, проведет спортивно-массовое мероприятие «Открытый районный массовый велопробег на велосипедах и роликах «Велокупчино-2019». Водителям придется потесниться.

Как сообщает 12 сентября пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, в связи с проведением велопробега в период с 15:00 до 15:40 субботы будет перекрыто движение транспорта:

по Пражской улице от дома 39 до улицы Турку;

по улице Турку от дома 31 до бокового проезда вдоль Бухарестской улицы;

по боковому проезду вдоль Бухарестской улицы от дома 8/1 до дома 13/1 по улице Турку.

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«Велокупчино» будет не единственным спортивным мероприятием, которое скажется на движении транспорта в городе в эти выходные. 14 сентября из-за благотворительного забега закроют улицу Жака Дюкло. 15 сентября улицы перекроют легкоатлетический пробег Пушкин – Санкт-Петербург и Кубок Санкт-Петербурга по велосипедному спорту на шоссе. Кроме того, в пятницу, 13 сентября, будут закрывать движение из-за съемок и футбола. Побробнее об ограничениях читайте здесь.