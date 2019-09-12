Гендиректор ТГК-1 Алексей Барвинок может оставить должность. Совет директоров соберется на следующей неделе
Совет директоров ТГК-1 17 сентября рассмотрит вопрос о прекращении полномочий членов правления и досрочном прекращении полномочий генерального директора. Ранее сменилось руководство «дочки» компании – «Теплосети Санкт-Петербурга».
Информация о повестке заседания опубликована на сайте ТГК-1. Помимо кадровых решений, там значится рассмотрение отчета об исполнении кредитной политики, согласие на совершение сделок и другие пункты. В компании от комментариев воздержались.
Напомним, ранее сменился гендиректор дочерней компании «ТГК-1 – «Теплосеть Санкт-Петербурга». Игорь Стренадко перешел на должность главного инженера в ГУП «ТЭК СПб», его место занял Антон Свиридов. Это стало частью целого сезона трансферов в петербургской энергетике, в рамках которого руководство поменяли в ГУП «ТЭК СПб» и «Петербургтеплоэнерго». Этим перестановкам предшествовало назначение Сергея Густова на должность гендиректора «Газпром межрегионгаза».
Справка:
ПАО «ТГК-1» объединяет 53 электростанции установленной мощностью 6,95 ГВт в Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Основные акционеры: ООО «Газпром энергохолдинг» (51,79%) и финская Fortum Power and Heat Oy (29,45%). В Петербурге компании принадлежат все семь городских ТЭЦ.
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» эксплуатирует на праве собственности около 700 км магистральных трубопроводов и порядка 1800 км внутриквартальных сетей в одиннадцати административных районах Санкт-Петербурга и Всеволожском районе Ленинградской области, обеспечивая передачу 50% потребляемой городом тепловой энергии. Ежегодно по сетям АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» передается около 20 миллионов гигакалорий тепловой энергии. В сфере ответственности общества проживает более 2,5 млн горожан. Предприятие обеспечивает теплоснабжением порядка 14 000 зданий различного назначения. Основные акционеры: ПАО «ТГК-1» (71,6%.) и ГУП «ТЭК СПб» (28,4%).