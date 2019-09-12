Гендиректор ТГК-1 Алексей Барвинок может оставить должность. Совет директоров соберется на следующей неделе

Совет директоров ТГК-1 17 сентября рассмотрит вопрос о прекращении полномочий членов правления и досрочном прекращении полномочий генерального директора. Ранее сменилось руководство «дочки» компании – «Теплосети Санкт-Петербурга».

Информация о повестке заседания опубликована на сайте ТГК-1. Помимо кадровых решений, там значится рассмотрение отчета об исполнении кредитной политики, согласие на совершение сделок и другие пункты. В компании от комментариев воздержались.

Напомним, ранее сменился гендиректор дочерней компании «ТГК-1 – «Теплосеть Санкт-Петербурга». Игорь Стренадко перешел на должность главного инженера в ГУП «ТЭК СПб», его место занял Антон Свиридов. Это стало частью целого сезона трансферов в петербургской энергетике, в рамках которого руководство поменяли в ГУП «ТЭК СПб» и «Петербургтеплоэнерго». Этим перестановкам предшествовало назначение Сергея Густова на должность гендиректора «Газпром межрегионгаза».