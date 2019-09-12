«Пётр I — большевик своего времени». Жириновский о том, почему Петербург не будет столицей России

Лидер ЛДПР заявил, что близость Петербурга к границе никогда не позволит ему снова стать столицей. Но и Москва неидеальна.

В интервью «Петербургскому дневнику», которое вышло 12 сентября, политик прокомментировал периодически возникающие слухи о возвращении Санкт-Петербургу столичных функций. Жириновский считает, что этого никогда не будет, потому что город слишком близко расположен к границе страны: «Это опасно в военном смысле. Представьте, во время Великой Отечественной войны столица страны, центр управления, оказалась бы на тысячу дней в блокаде. Мы бы войну из-за этого могли проиграть».

Но и Москва не самое идеальное место для главного города географически. Логичнее, по мнению главы ЛДПР, перенести столицу в центр страны, но и этого делать не будут, так как Первопрестольная стала финансовым центром.