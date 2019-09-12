К соратникам Навального подали иски на 4 млн рублей. Столичные перевозчики настаивают на убытках после митинга 3 августа

Московский метрополитен, «Мосгортранс» и государственное бюджетное учреждение «Автомобильные дороги» подали три иска в отношении Георгия Албурова и Любови Соболь, настаивая на миллионных убытках, которые они понесли в день акции протеста в начале августа.

«Метрополитен просит взыскать с политиков 272 тысячи рублей, "Мосгортранс" – 657 тысяч рублей, а ГБУ "Автомобильные дороги" – 3 млн 22 тысячи рублей», – рассказала 12 сентября «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Кристина Швадченко.

Предварительные заседания пройдут уже 13 сентября.

Это не первый раз, когда транспортные компании через суд добиваются компенсаций от участников митингов. Так, в августе «Мосгортранс» и дорожники потребовали от фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля возместить 12,5 млн рублей. 10 сентября Коптевский суд столицы обязал организаторов выплатить 1,2 млн рублей.

Напомним, что сегодня, 12 сентября, в штабах ФБК Алексея Навального по всей России проходят обыски. Не стал исключением и Санкт-Петербург.