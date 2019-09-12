Петербург проверяют на готовность к отопительному сезону. Недочёты нашли в четверти домов

При проверке степени готовности домов к отопительному сезону нарушения нашли в четверти из них. По 450 зданиям из проверенных 1944 есть вопросы по качеству проведения работ, сообщает Государственная жилищная инспекция Петербурга.

К 9 сентября больше всего проблем выявили в состоянии теплоцентров и подвалов (31% и 28% соответственно). Доля нарушений в содержании лестниц составила 16%, а меньше всего недочётов – всего 11% – нашли на крышах и в системах водоотвода.

Как 12 сентября рассказали в ГИЖ, возбуждено 80 дел об административных правонарушениях в отношении управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, общая сумма штрафов – 4,5 миллиона рублей. Специалисты вручили 183 предписания для устранения недочётов.

В инспекции тем не менее уверены, что в целом город готов к отопительному сезону, ведь все нарушения, хотя почти и в четверти домов, «незначительны».

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«Дома готовы, но есть моменты, которые необходимо устранить. Как правило, они устраняются практически на следующий день: какие-то нарушения могут быть в окнах, запирающих арматурах, в подвалах или на чердаках. Чтобы двери в парадных прилегали – это тоже влияет на сохранение тепла», – объяснила корреспонденту «Фонтанки» представитель инспекции Елена Злобинская.

В Северной столице к грядущему отопительному сезону нужно подготовить 23 483 жилых здания.