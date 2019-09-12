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Строительство
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12.09.2019 18:00
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Бизнес-бранч на «Царскосельских холмах»

Бизнес-бранч на «Царскосельских холмах»

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Специалисты отдела продаж «Терминал-Ресурс» за деловым завтраком провели презентацию новых объектов, возводящихся в Пушкинском районе. В гости к строителям на «Царскосельские холмы» прибыли 50 представителей одного из ведущих агентств недвижимости города.

Темой встречи стало развитие престижного микрорайона. Летом застройщик досрочно сдал очередной малоэтажный жилой комплекс – «Образцовый квартал 4», а в начале сентября приступил к строительству коммерческого объекта – бизнес парка «Гараж». Комплексное освоение территории ведётся на площади 316 га вдоль Петербургского шоссе. Уже введены в эксплуатацию четыре первых жилых комплекса, на этапе высокой степени готовности ведутся работы на ЖК «Образцовый квартал 5» и «Образцовый квартал 6». Каждый из них состоит из 3-4-х кирпично-монолитных домов. Тёплые водяные полы, бесшумные швейцарские лифты, австрийская система утепления фасадов, бельгийские газовые котельные, панорамное остекление от немецкого производителя – все эти характеристики подтверждают класс комфорта.

Параллельно развивается социальная, транспортная инфраструктура, появляются новые спортивные центры, расширяется общественно-деловая зона.

Строительство бизнес парка «Гараж» планируется завершить в течение года. В его составе будет четырёхэтажный паркинг на 300 машино-мест и двухэтажное коммерческое здание, в котором смогут разместиться магазины, кафе, офисы.  

– Раньше покупатели жилья начинали разговор с цены, – рассказывает гостья делового завтрака Елена, специалист по недвижимости с 15-летним опытом. – Теперь приоритеты изменились. Главным критерием становится качество. Покупателя интересует, как построен дом, есть ли варианты со свободной планировкой, сколько парковочных мест предусмотрено во дворе, кто живёт по соседству. На рынке жилья огромный выбор, банки предлагают разнообразные ипотечные программы, которые становятся всё лояльнее, поэтому покупатель хочет выбирать и выбирает лучшее.

Жилые комплексы «Образцовые кварталы» соответствуют ожиданиям современного покупателя. Приезжайте знакомиться! На «Царскосельских холмах» всегда рады гостям.

Отдел продаж ООО «Терминал-Ресурс»: Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива», тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      12.09.2019 18:00

      Бизнес-бранч на «Царскосельских холмах»

      Специалисты отдела продаж «Терминал-Ресурс» за деловым завтраком провели презентацию новых объектов, возводящихся в Пушкинском районе. В гости к строителям на «Царскосельские холмы» прибыли 50 представителей одного из ведущих агентств недвижимости города.
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