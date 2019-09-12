Запись регистратора ответила на вопрос, как грузовик оказался лежащим на крыше дома

Впечатляющее ДТП в канадском город Олбан (Alban), провинция Онтарио, зафиксировал видеорегистратор очевидца. Сначала в Сети появились фотографии последствий аварии, а примерно через сутки – видео, отвечающее на извечный вопрос: как?!

Местный житель, 49-летний Рене Морин стоял перед своим гаражом, когда фургон-длинномер заехал на крышу его дома. К счастью, в доме никого не было, собака находилась на заднем дворе. Морин был, мягко говоря, обескуражен. «Серьёзно? Это действительно происходит сейчас? – цитирует его слова издание Nugget 11 сентября. – Это один из первых домов, построенных в Олбане, ему около 80 лет. Крыша разрушена, и могут быть структурные повреждения. <...> Дом придётся перестраивать».

Водитель и пассажир грузовика остались невредимыми. Морин видел, как они вылезли из кабины, но не разговаривал с ними, так как был слишком расстроен.

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Ехавший в автомобиле Дилан Кокс рассказывает о произошедшем так (цитата по Ladbible): «Сначала я не понял, что произошло. Мне нужно было собраться с мыслями, собрать вещи, а затем вылезти из кабины. И тогда я заметил, что мы в доме».

По предварительной версии, автомобиль «запнулся» о водосточную трубу, что и привело к перевороту. 24-летнему водителю предъявлено обвинение в неосторожном вождении.