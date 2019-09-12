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Происшествия
12.09.2019 12:54
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ГИБДД: Петербургские дворы для детей стали опаснее пешеходных переходов

В 2019 году в Петербурге значительно выросло количество ДТП с детьми, произошедших во дворах. Причем внутридворовая территория стала лидером среди всех мест, где происходят наезды на детей, опередив даже пешеходные переходы.

Как сообщают 12 сентября в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за прошедшие месяцы 2019 года в петербургских дворах произошло 77 ДТП с участием детей. Это на 17 случаев больше, чем в 2018 году. Травмы получили 78 детей – на 15 больше, чем годом ранее.

В Ленобласти тоже наблюдается рост числа как самих подобных происшествий, так и пострадавших в них детей. В нынешнем году в 24 случаях получили травмы 24 несовершеннолетних. В прошлом году было на 8 ДТП и на 9 пострадавших меньше.

Более 60% несовершеннолетних, попавших под машины во дворах, – это дети дошкольного и младшего школьного возраста, отмечают в ведомстве. Это тот возраст, когда только формируются навыки безопасного участия в дорожном движении.

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Ребенок – самый незащищенный участник дорожного движения, его безопасность на дорогах в первую очередь зависит от взрослых. В том числе и от водителей: 77% дворовых ДТП с детьми в Петербурге и 54% в Ленобласти происходят из-за нарушения ПДД водителями. Причиной часто становятся превышение скорости и несоблюдение условий, разрешающих движение задним ходом.

Согласно ПДД, в жилых зонах и во дворах водителям транспортных средств разрешено двигаться со скоростью не более 20 км/ч. В ГИБДД также рекомендуют следить не только за проезжей частью, но и смотреть на тротуары и припаркованный транспорт на случай, если кто-то пытается перебежать дорогу.

Зачастую причиной ДТП становится и недосмотр взрослых. Когда ребенок неожиданно выбегает на дорогу из дома или из-за стоящих машин, водитель не всегда успевает вовремя затормозить. 23% наездов во дворах в Петербурге и 46% в области приходятся как раз на такие случаи. При этом взрослый сопровождающий может находиться рядом, как, например, произошло 7 сентября на Петергофском шоссе. Там под каршеринговую машину попал ребенок на самокате, который был на улице в сопровождении взрослых.

Вечером 11 сентября во дворе на улице Даниила Хармса 2-летний мальчик угодил под машину, выбежав на дорогу из-за припаркованной машины.

ГИБДД: Петербургские дворы для детей стали опаснее пешеходных переходов

А вечером 10 сентября в Кудрово прямо перед движущимся автомобилем из-за припаркованных машин на дорогу выкатились двое мальчишек на самокатах. Дело было в 18 часов на Областной улице перед торговым центром, рассказал в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» водитель Дима. К счастью для всех, он успел вовремя затормозить.

Родителям стоит объяснить ребенку, что даже во дворе или при переходе дороги по «зебре» на зеленый, даже порой на тротуаре, он не полностью защищен, а значит, должен быть внимательным, говорят в ГИБДД. И напоминают о важности личного примера.

«Не нарушайте сами правила дорожного движения на глазах детей – рано или поздно они повторят ваши ошибки, и они могут стать для них фатальными! Личный пример – это самая доходчивая форма обучения для ребенка. Не оставляйте детей без присмотра. Совместными усилиями можно снова вернуть дворовым территориям статус детской зоны дорожной безопасности», – призывают в ведомстве.

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