МИД России предупредил о риске ядерной войны

Заместитель министра иностранных дел РФ констатировал, что ситуация в сфере стратегической стабильности становится хуже во всем мире.

«Действия наших коллег на Западе становятся более эмоциональными, временами весьма агрессивными <...> Они избегают обсуждения назревших вопросов по существу, блокируют работу диалоговых каналов, продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями», – цитирует 12 сентября заявление Сергея Рябкова «Интерфакс».

По его словам, в сложившей ситуации сохраняется риск ядерной войны «даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт». Рябков уверен, что негативные тенденции особенно заметны в последний год.

При этом в МИД РФ подчеркнули, что российская сторона всегда выступала за диалог в вопросе международной стабильности.