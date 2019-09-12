«Алмаз – Антей» досрочно передал Минобороны России полк С-400 «Триумф»

«Алмаз – Антей», в рамках обязательств по государственному оборонному заказу, досрочно передал Минобороны России первый в 2019 году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф».

Торжественная церемония прошла на территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. На полигоне были выполнены испытательные стрельбы: противовоздушный бой с применением ракет-мишеней. Испытания прошли успешно.

«Несмотря на серьезную производственную нагрузку, связанную с исполнением целого ряда крупных экспортных соглашений, контрактные обязательства в рамках государственного оборонного заказа являются для нас задачей первостепенной важности. Слаженная работа коллектива Концерна помогает выполнять эту задачу с достойным результатом: как минимум своевременно, а зачастую и с опережением графика», – отметил генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» Ян Валентинович Новиков.

ЗРС С-400 «Триумф» разработки и производства Концерна ВКО «Алмаз – Антей» предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.

Составные части ЗРС С-400 «Триумф» поставляются предприятиями-соисполнителями на стыковочную базу полигона Капустин Яр железнодорожным транспортом, разгружаются и размещаются на технологических площадках. Далее проводится входной контроль, стыковка и настройка составных частей системы. Проверяется взаимодействие всех узлов и агрегатов системы, затем техника предъявляется заказчику на приемо-сдаточные испытания.

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